Adana Demirspor maçındaki seyirci sosyal medyada gündem oldu

TFF 1. Lig’de dün oynanan Adana DemirsporGZT Giresunspor maçındaki seyirci sayısı sosyal medyada gündem oldu.

Adana Demirspor, ligin 31.haftasında Yeni Adana Stadı'nda, GZT Giresunspor’u konuk etti. Mavilacivertli ekip maçtan 30 galip ayrılırken maçı çok sayıda taraftar statta izleyip takımını coşkuyla destekledi.

Çok sayıda taraftarların tribünden krtik maçı izlemesi sosyal medyada da gündem olurken, GZT Giresunspor'un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 56 bin kişinin olduğunu öne sürdü. Şengül, "Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 56 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı.

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