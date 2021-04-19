Polis müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı Adana’da trafik polisleri müşteri kimliğinde korsan taksiciyi yakalarken o anlar saniye saniye görüntülendi

Adana’da trafik polisleri müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesinde korsan taksici olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçip adreste çalışma yapmaya başladı. Polis yapılan çalışmada M.B.H. isimli sürücünün korsan taksi çalıştırdığını belirledi. Polis bu tespit üzerine müşteri kimliğinde telefonla taksiciyi arayıp 100 lira karşılığında Buruk Mezarlığına götürülmesi konusunda anlaştı. Taksici daha sonra çağrılan yere geldi. Sivil polis taksiye bindi. Bu sırada polisler taksiyi takibe başladı. Taksi verilen adrese doğru yola çıktı. Bu arada sivil polis taksiciye ücreti verdi. Bir süre sonra ise polisler taksiyi durdurdu. Polis taksiciye otomobilde bulunan kişiyi sorunca taksici arkadaşı olduğunu taksicilik yapmadığını söyledi. Ancak arkadaşı dediği kişi bu sırada polis kimliğini çıkartınca taksici şok oldu. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Polis taksiciye Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımaktan 6 bin 700 lira trafik idari para cezası verip aracı da 60 gün trafikten men etti.

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