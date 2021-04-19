Kadındoğum, tüp bebek ve kısırlık çalışmaları ile adını uluslararası tıp literatürüne yazdıran Adanalı Prof. Dr. Bahar Uslu, 'Uluslararası Geleceğin Tıbbi Öncüleri Kongresi’ni düzenleyecek. Türkiye'den yola çıkarak tüm dünyaya yayılacak kongrede, genç doktorlar kendi alanlarında 1020 yıl sonra olmasını bekledikleri değişiklikleri anlatacak.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Adanalı Prof. Dr. Bahar Uslu, kadındoğum, tüp bebek ve kısırlık çalışmalarında 40 yıldır uygulanmakta olan tedavi yöntemlerindeki eksik ve sakıncalı yönlerini bularak, daha pratik ve doğru sonuçlar alınmasını sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi.



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