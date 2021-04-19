Yol verme tartışmasında önünü kestikleri otobüse taşlarla saldırdılar



Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde 2 kişi, yol verme tartışması nedeniyle otomobille önünü kestikleri belediye otobüsüne taşlarla saldırdı. Saldırıda otobüs şoförü ile bir yolcu cam kırıkları nedeniyle, otobüsten inen bir polis memuru da şüphelilerin otomobille ayağının üzerinden geçmesiyle yaralandı. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Bağtepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 2 kişi, yolda seyir halinde olan belediye otobüs şoförüyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine otomobilini, otobüsün önüne kıran sürücü ve yanındaki kişi otobüs şoförüyle tartışmaya devam etti. Bu kişiler, yerden aldıkları taşlarla otobüse saldırdı. Taşların isabet ettiği camların kırılması üzerine otobüs şoförü ve saldırıya tepki gösteren bir kişi yaralandı. Bu sırada otobüste yolculuk yapan bir polis memuru da şüphelilerin araçla ayağının üzerinden geçmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Jandarma ise saldırıyı yapan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-04-19 15:59:28



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