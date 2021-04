Tüp bebek uygulamalarında Türkiye modeli dünyaya tanıtılacak

Gülşah ÖZGENYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)AMERİKA'da Yale ve Qunnipiac Üniversitelerinin Tıp Fakülteleri'nde öğretim üyesi olan Tıbbi Embriyoloji ve Histoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahar Uslu, Türkiye'nin tüp bebek uygulamalarını embriyoloji ve histoloji uzmanı hekimler tarafından yetkili laboratuvarlarda yapmasıyla sayılı ülkeler arasında olduğunu belirterek, "Dünyada özellikle hep takip edilen ülkelerden Amerika'da bile böyle bir şey yok. Çin ise bizi takip ediyor" dedi.

Whova sanal etkinlik platformunda, 8-9 Mayıs 2021'de, 'Geleceğin Tıbbı' temasıyla 'International Congress of Future Medical Pioneers-ICOFMEP 2021' isimli kongre düzenlenecek. Çeşitli alanlarda, gelecek 20 yılın tıp teknolojilerinin konuşulacağı Türkiye merkezli kongreye Amerika'da Yale ve Qunnipiac Üniversiteleri Tıp Fakülteleri'nde öğretim üyesi olan Tıbbi Embriyoloji ve Histoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahar Uslu başkanlık edecek. Kadın doğum, tüp bebek ve kısırlık çalışmaları sonucunda dışarıdan destekli hamilelik, tüp bebek edinme gibi bilimsel araştırmalar kapsamında 'Uslu Yöntemi' olarak adını uluslararası tıp literatürüne yazdıran Uslu, bu kongre ile tüp bebek tedavisinde Türkiye modeli ve Türk uzmanlığının özelliklerini de dünyaya tanıtacak.

Dünyada yalnızca birkaç ülkede ve Türkiye'de, tıpta embriyoloji ve histoloji uzman hekimleri branşı olduğunu belirten Prof. Dr. Bahar Uslu, tüp bebek uygulamalarının Türkiye'de embriyoloji laboratuvarlarında, branşında uzman hekimler tarafından yapıldığını kaydetti. Tıp alanında çok sayıda ülke tarafından takip edilen Amerika'da dahi böyle bir uygulamanın olmadığını, 6 aylık sertifikasyon alan kişilerce bu işlemlerin yapıldığının altını çizen Prof. Dr. Uslu, tüp bebek tedavisinde Türkiye modeli ve Türk uzmanlığının tüm dünyaya örnek gösterilebileceğini söyledi.

'AMERİKA'DA YOK, ÇİN BİZİ TAKİP EDİYOR'

Kongredeki konulardan biri olan tüp bebek tedavisinde Türkiye modeli ve Türk uzmanlığının özelliklerini de anlatan Prof. Dr. Uslu, "Bizim tüp bebek uygulamalarımızda dünyada yalnızca birkaç ülkede olan uzman hekim ağırlıklı bir hiyerarşi var. Yani adı 'embriyoloji ve histoloji uzman hekimleri' olan tıpta uzmanlık branşımız var. Dünyada özellikle hep takip edilen ülkelerde Amerika'da bile böyle bir şey yok. Çin ise bizi takip ediyor. Onlar da böyle bir uzmanlık dalı oluşturdu. Fransa bizden önce yapmış bunu ama biz biraz daha Avrupa tıbbı ile Türkiye modeli olarak dünyaya, bu işin gelecekte hukuksal, etik ve hatta sigortacılık anlamında laboratuvarda hekim sorumluluğunda işlemlerin yapılmasının kurumu, laboratuvarı ve hasta yakınını korumak açısından doğru olduğunu göstermiş oluyoruz" diye konuştu.

'AMERİKA'NIN BİZİ ÖRNEK ALMASI GEREKİYOR'

Amerika'da yapılan tüp bebek uygulamasından bahseden Uslu, şöyle devam etti:

"Malesef şu an Amerika'da 6 aylık sertifikasyonla embriyoya dokunma hakkını elde etmiş bir yardımcı sağlık personelinin elinde embriyo kaybedildiği zaman hasta yakınları 'benim bebeğime ne yaptınız?' diyor. Sigorta firmaları, bir embriyo kaybedildiğinde hasta yakınlarının lehine milyonlarca dolar hastaneleri dava etme hakkı buluyorlar. Aslında enjeksiyon yapma yetkisi bile olmayan kişinin mikro enjeksiyon yaptığını düşünün. Halbuki başında bir hekim olursa hiçbir hekim vicdanı olarak tıbbi uygulamayı bilerek yanlış yapmaz. Bu anlamda Amerika'nın bizi örnek alması gerekiyor."

'HER LABORATUVARDA BİR UZMAN HEKİMİMİZ VAR'

Prof. Dr. Bahar Uslu, dünyada yalnızca 1-2 ülkede olan bu branşı almak için Türkiye'de üniversitelere Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile girildiğini ve ülkemizde tıbbi embriyoloji ve histoloji uzman hekim branşının 300'ü bulduğunu belirtti. Uslu, "Yani Türkiye'deki her tüp bebek laboratuvarının başında böyle bir hekimin olabilme imkanı var. Bunun tüm dünyada olmasını istiyoruz. Laboratuvarda hekim hiyerarşisi altında embriyonun hukuksal ve etik haklarını koruma altına almayı ve Türkiye'yi de bu anlamda yurt dışında örnek ülke olarak lanse etmeyi düşünüyoruz. Kongrenin ardından Dünya Sağlık Örgütü'ne de sonuç bildirgesi sunulacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-04-19 16:16:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.