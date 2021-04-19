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Türbede çekildiği iddia edilen görüntü tepki çekti

DHA

Türbede çekildiği iddia edilen görüntü tepki çekti


ADANA, (DHA)ADANA´da Çoban Dede Türbesi içinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepkiyle karşılandı. 
Bir sosyal medya platformunda paylaşılan video büyük tepki topladı. Adana´nın Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi´nde çekildiği öne sürülen videoda askılı tişörtlü bir kişi türbedeki tabutun başında dua edip, ardından tabutun üstüne kapanıyor. Söz konusu kişinin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından birçok kişi tepki gösterdi. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, bu davranışı saygısızlık olarak nitelendirdi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)
2021-04-19 16:24:57

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