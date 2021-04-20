Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 17 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 12-18 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 120 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 17´si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde 12-18 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 96 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 120 şüpheli gözaltına alınırken; 1 kilo 917 gram bonzai, 586 gram eroin, 403 gram esrar, 347 uyuşturucu hap, 121 kök Hint keneviri, 43 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 120 şüpheliden 17´si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla 96´sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-04-20 09:47:46
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