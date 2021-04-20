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Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor Adana'da tek başına yaşayan adamın kanser ilaçları dolandırıcılar tarafından geçen ay Antalya'dan, bu ay da Giresun'dan alındı 60 yaşındaki Süleyman Hergünaç, son 5 günlük ilacı kaldığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu Hergünaç: "Ben o ilaçla ayakta duruyorum" "Bu kişilerin yakalanmasını istiyorum"

İHA

Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor Adana'da tek başına yaşayan adamın kanser ilaçları dolandırıcılar tarafından geçen ay Antalya'dan, bu ay da Giresun'dan alındı 60 yaşındaki Süleyman Hergünaç, son 5 günlük ilacı kaldığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu Hergünaç: "Ben o ilaçla ayakta duruyorum" "Bu kişilerin yakalanmasını istiyorum"

Adana’da kanser hastası bir adamın ilaçları dolandırıcılar tarafından son 2 ayda farklı illerde ki eczanelerden alındı. Son 5 günlük ilacının kaldığını söyleyen adam, gözyaşları içerisinde yardım istedi.
Eşinden 17 sene önce boşanan 5 çocuk babası Süleyman Hergünaç (60), merkez Seyhan ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesinde tek başına hayatını sürdürüyor. Çocuklarını görmeden yıllarca gündelik işlerde çalışan Hergünaç’a 2013’ün Aralık ayında lenfositik lösemi teşhisi konuldu. Bir süre sonra KOAH olan ve akciğerindeki kist nedeniyle çalışamaz hale gelen Hergünaç’a devlet tarafından engelli maaşı bağlandı.

İlk ilaç Antalya’dan alınmış
Hergünaç, iddiaya göre, Mart ayında önce doktora ardından da her zamanki eczaneye giderek kullanması gereken kanser ilacını almak istedi. Eczacısı tarafından, ‘Abi senin ilaç Antalya’dan alınmış. Veremeyiz’ demesi üzerine Hergünaç ilk şoku yaşadı. Bunun üzerine Antalya’daki eczaneye ulaşan adama Antalya’daki eczacı, ‘Şikayetçi olma, ben bunu sileceğim. Sen Adana’dan ilacını al, mağdur olma’ dedi. Hergünaç'da ilacını aldığı için şikayetçi olmadı.

Giresun’dan da ilacı alındı
Nisan ayının 16’sında ise yine önce kan verip ardından da doktor tarafından yazılan ilacını almak için eczaneye giden Süleyman Hergünaç’a eczacısı, ‘Dün ilacın Giresun’da bulunan bir eczaneden alınmış’ dedi. Bunun üzerine Giresun’daki eczaneyi arayan adama oradaki eczacı, ‘2 kişi geldi aldı. Güvenlik kamerası görüntüleri de var. Ben de mağdur oldum’ dedi. Bunun üzerine Hergünaç'da. ‘Benim kimliğim olmadan neden veriyorsunuz? Şikayet edeceğim’ diyerek telefonu kapattı.
Ardından Hergünaç, önce Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, ardından da SGK ve Eczacılar Odası’na giderek 27 bin lira değerinde olan ilaçlarını 2 aydır alan kişi veya kişilerden şikayetçi oldu.

“5 günlük ilacım kaldı, mağdurum”
5 günlük ilacı kaldığını belirten ve gözyaşları içerisinde yardım isteyen Süleyman Hergünaç, “Her ay kan tahlili yaptırıp ilaçlarımı düzenli olarak almaktayım. Ama benim ilacımı Giresun’dan adıma giriş yapıp almışlar. Benim 5 günlük ilacım kaldı, mağdurum. Ben Adana’dayım ve ilacım Giresun’dan nasıl alınıyor bilmiyorum. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum ve bu kişilerin en yakın zamanda yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

“İlacı içmezsem belki öleceğim”
İlacını içemezse ölebileceğini söyleyen Hergünaç, “Bunlar ayın 15’inde ilacımı almışlar. Ben ayın 16’sında eczaneye gittiğimde bana ilacımın alındığını söylediler. Giresun’da bulunan bir eczaneden almışlar. Eczacı benim kimliğimi görmeden ilacımı nasıl veriyor. Bunların yakalanmasını istiyorum. 5 günlük ilacım kaldı, kötü durumdayım. Belki öleceğim ben. Bunlar dolandırıcı mı çete mi bilmiyorum nasıl olacak” dedi.

“O ilaçla ayakta duruyorum”
Geçen Mart ayında da ilacının Antalya’dan alındığını kaydeden Hergünaç, “Antalya’da bulunan bir eczaneden de almışlardı ilacımı orada ki eczacıyla görüştüğümde kaydı sildi ve ben buradan ilacımı aldım. Bu sefer de Giresun’a gitmişler. Her ay böyle gidiyor, ben nasıl yapacağım. Giresun’da ki eczacı da suç duyurusunda bulunacağını, güvenlik kamerası görüntülerinin olduğunu söyledi. Bugün Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, ardından da SGK ve Eczacılar Odası’na gidip dilekçe verdim. Benim biran önce ilaçlarımın verilmesini istiyorum. O ilacım olmazsa kan değerlerim düşüyor, o ilaçla ayakta duruyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Süleyman Hergünaç, ilacın fiyatının 27 bin lira olduğunu, 2 aydır dolandırıcıların devleti dolandırdığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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