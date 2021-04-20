Mutfak kültürü Türk ve Yunan işbirliğini pekiştirdi

Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen ile Yunan Gastronomi Aşçılar Kulübü Başkanı Digas Stylianos arasında bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında, her 2 ülkenin mutfak kültürünün tanıtımı için çalışmalar yapılacak.

16 Nisan’da Yunan Gastronomi Aşçılar Kulübü Başkanı Digas Stylianos ile Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen arasında bir anlaşma protokolü imzaladı. Covid19 salgını nedeniyle oluşan koşullardan dolayı elektronik olarak gerçekleştirilen protokol kapsamında, her 2 ülkenin aşçılık alanındaki temsilcileri arasındaki anlaşma resmiyet kazandı.

Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (AKAPAFED) ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu'nun da (TAŞPAKON) dahil olduğu protokol ile düzenlenen festivallerde işbirliği ve davetler gerçekleşecek. 2 ülke mutfağının da tanıtımına katkı sağlayacak olan bu protokol, aynı zaman 2 ülke arasındaki barış ve dostluğu pekiştirerek gastronomi ve kültürünü de teşvik edecek.

ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, imzalanan protokolle pekiştirilecek olan barışın, 2 devletin yemek kültürüne büyük katkı sağlayarak turizm açısında da geri dönüşler sağlayacağını belirtti. Göçmen, derneğin bulunduğu Helsinki’nin tarihimiz açısından önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek “Bu protokol dostluk ve barışı pekiştirerek mutfak kültürlerimizin gelişimine de katkı sağlayacak. Düzenlediğimiz festivallere birbirimizi davet ederek, bilgi alışverişlerinde bulunacağız. Amacımız Türk Mutfağı’nı hak ettiği yere taşıyarak dünyaya tanıtmak. Bunun için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Pandemi süreci bize birçok kısıtlama getirse de koşulların elverdiği doğrultuda çalışmalar yürüteceğiz. Bu protokolü de koşullar doğrultusunda elektronik olarak gerçekleştirdik” diye konuştu.

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