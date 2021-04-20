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İftara yetişemeyenlere sıcak çorba ikramı

İHA

İftara yetişemeyenlere sıcak çorba ikramı

Adana Büyükşehir Belediyesi, 2 ayrı noktada konuşlandırdığı otobüslerde iftara yetişemeyen vatandaşlar için çorba, su ve ekmek dağıtıyor.
Ramazan ayının başlaması ve pandemi tedbirlerinin arttırılması nedeniyle iftar saatinde kentte yaşanan ulaşım yoğunluğunda orucunu açmak için evlerine yetişemeyenlerin yardımına Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri yetişti.
D400 Karayolu Dörtyol Kavşağı’nda konuşlandırılan otobüs ile ezan saatinde toplu taşıma araçlarında ve yollarda olanlara iftarlarını açması için su, ekmek ve çorba dağıtılıyor. İş çıkışı evine yetişemeyen toplu taşıma araçlarında ve yollarda olan vatandaşlar Büyükşehir ekiplerinin dağıttığı sıcak çorbayla orucunu açıyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi merkez otogarda da aynı uygulamayı yapıyor. Şehirlerarası yolculuk nedeniyle otobüslerde bulunan ve iftarlarını bu araçlarda açan yolcular ile otogarda bulunan esnafa sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiriliyor.

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