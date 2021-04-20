PTT Evleri Mahallesine anaokulu

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in geçen ay hayırsever iş insanı Nuri Sabuncu ile protokolünü imzaladığı PTT Evleri Mahallesi anaokulunun temeli atıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in girişimleri ve hayırsever iş insanı Nuri Sabuncu’nun desteği ile PTT Evleri Mahallesi’ne 620 metrekare kapalı, 128 metrekare iç avluya sahip, 80 kişi kapasiteli, her biri 20 kişilik 4 derslikten oluşacak modern anaokulu için temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma töreni Başkan Kocaispir’in açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Kocaispir, “Okul öncesi eğitimde çocuklar dayanışmayı, paylaşmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Uygun fiziksel ve sosyal eğitim koşullarında, sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar daha hızlı başarılı bir gelişim gösterirler. Bu durum göz önüne alındığında temeli atılan anaokulumuz önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Sayın Nuri Sabuncu’ya, Sabuncu ailesine bu konudaki duyarlılıkları ve Yüreğir’imize değer katacak böylesi bir hayra destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bizim için çok değerli ve önemli bir proje” dedi.

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleşti. Başkan Kocaispir’in ev sahipliği yaptığı temel atma törenine Sabuncu ailesinden Ahmet Nuri Sabuncu, Mehmet Nuri Sabuncu ve davetliler katıldı. Anaokulunun 2021 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

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