Attan düşen jokeyin ailesi ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor

Can ÇELİKGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA´da önceki gün yapılan at yarışları sırasında attan düşüp yaralanan Samet Erkuş'un tedavisi, yoğun bakım servisinde devam ediyor. Kafatasında kırıklar oluşan Samet Erkuş'un ailesi ve nişanlısı Saibe Öztürk (26), hastane önünde umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Erkuş´un amcası Melik Erkuş, "Bugün azıcık da olsa parmaklarını oynatmış" dedi.

Adana Yeşiloba Hipodromu´nda pazar günü saat 19.00'da yapılan 5'inci koşu sırasında 4 numaralı Luminary isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, kaza geçirdi. Yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra Erkuş, dengesini kaybedip attan düştü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Samet Erkuş´un kafatasında kırık oluştuğu belirlendi. Aynı gün ameliyat edilen Erkuş´un, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Durumu ciddiyetini koruyan jokeyimiz Samet Erkuş´a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

NİŞANLISI HASTANE ÖNÜNDE HER GÜN DUA OKUYOR

Jokeylik hayatı boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Samet Erkuş´un yakınları ve yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı Saibe Öztürk, hastanenin önünde umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

AMCASI: BUGÜN AZICIK DA OLSA PARMAKLARINI OYNATMIŞ

Yeğeni Samet Erkuş´un gözünü açacağına inandıklarını belirten amcası Melik Erkuş, "Geldiği ilk gün yaşama şansı çok az diyorlardı. Tomografisi çekildi ve ameliyata alındı. İkinci ameliyata şu an için gerek duymadılar. Dün biraz zor geçti. Samet, bir süre nefes alamadı, hayata geri döndürdüler. Şimdi entübe edilmiş bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Yüzde 1 dahi ihtimal olsa biz umudumuzu koruyoruz. Bugün azıcık da olsa parmaklarını oynatmış. Sosyal medyada öldüğüne çıkan söylentilere itibar edilmesin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-04-20 16:01:46



