8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendi kendini vurdu Adana’da evde kimse yokken tabancayla oynayan 8 yaşındaki kızın kendi kendini vurduğu öne sürüldü Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ederken, annesi sinir krizleri geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendi kendini vurdu Adana’da evde kimse yokken tabancayla oynayan 8 yaşındaki kızın kendi kendini vurduğu öne sürüldü Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ederken, annesi sinir krizleri geçirdi

İHA

8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendi kendini vurdu Adana’da evde kimse yokken tabancayla oynayan 8 yaşındaki kızın kendi kendini vurduğu öne sürüldü Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ederken, annesi sinir krizleri geçirdi

Adana’da evde kimse yokken tabancayla oynayan 8 yaşındaki kızın kendi kendini vurduğu öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ederken, annesi sinir krizleri geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Medine Güçlü (8), evde kimse yokken tabanca ile oynamaya başladı. Kız çocuğu bir süre sonra tetiğe dokununca kafasından yaralandı. Tabanca sesi duyan anne Gül Güçlü hemen eve çıktı. Kızını kanlar içinde gören annenin feryadı üzerine yakınları da yukarı çıkarak yaralı çocuğu Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Burada kız çocuğuna ilk müdahale yapıldıktan sonra Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Kız çocuğunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis olaydan sonra kaçırılan tabancayı buldu. Polis olayın gerçekten kaza olup olmadığını belirleyebilmek için çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Kız çocuğunun annesi ise hastane önünde sinir krizleri geçirip gözyaşlarına boğuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Kayıp atlar' iddiası sonrası MHP, Dörtyol belediye başkanının istifasını işleme koydu (2) - Yeniden
YEREL HABERLER 'Kayıp atlar' iddiası sonrası MHP, Dörtyol belediye ...
'Kayıp atlar' iddiası sonrası MHP, Dörtyol belediye başkanının istifasını işleme koydu (2)
YEREL HABERLER 'Kayıp atlar' iddiası sonrası MHP, Dörtyol belediye ...
Attan düşen jokeyin ailesi ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Attan düşen jokeyin ailesi ve nişanlısının umutlu ...
Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının umutlu bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Attan düşen jokey için ailesinin ve nişanlısının ...
Adana'da kahvecilere 1,5 milyon liralık destek
YEREL HABERLER Adana'da kahvecilere 1,5 milyon liralık destek
Attan düşen jokeyin ailesinin acılı bekleyişi sürüyor Jokey Samet Erkuş, yarış sırasında attan düştü, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Attan düşen jokeyin ailesinin acılı bekleyişi ...
Başkan Çetin’i duygulandıran bağış Onur ve Defne Murioğlu kardeşler evdeki fazla tableti ihtiyacı olan bir çocuğa verilmek üzere bağışladı
YEREL HABERLER Başkan Çetin’i duygulandıran bağış Onur ve Defne ...
'Kayıp atlar' iddiası sonrası MHP, Dörtyol belediye başkanının istifasını işleme koydu
YEREL HABERLER 'Kayıp atlar' iddiası sonrası MHP, Dörtyol belediye ...
PTT Evleri Mahallesine anaokulu
YEREL HABERLER PTT Evleri Mahallesine anaokulu
İftara yetişemeyenlere sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER İftara yetişemeyenlere sıcak çorba ikramı
Mutfak kültürü Türk ve Yunan işbirliğini pekiştirdi
YEREL HABERLER Mutfak kültürü Türk ve Yunan işbirliğini pekiştirdi
Adana’nın risk haritası yeniden kızardı Kısıtlamalara rağmen Adana'da vakalar arttı Tam kapanma isteyen vatandaştan ilginç sözler: "Öleceksek ölelim, kalacaksak kalalım"
YEREL HABERLER Adana’nın risk haritası yeniden kızardı Kısıtlamalara ...
Asırlık çınara hasta yatağı
YEREL HABERLER Asırlık çınara hasta yatağı
Televizyon ünitesinin altında kalan Muhammed öldü, babası cenazesini alırken yere yığıldı
YEREL HABERLER Televizyon ünitesinin altında kalan Muhammed öldü, ...
Yerli otomobile ödüllü tasarım yarışması "Bizim Çizgimiz Elektrikli Otomobil Gövde Tasarım Yarışması" ile L6e Quadricycle (dört tekerlekli) segmenti otomobilin tasarımı aranıyor 10 bin TL ödüllü yarışmanın son başvuru tarihi 30 Nisan 2021
YEREL HABERLER Yerli otomobile ödüllü tasarım yarışması "Bizim ...
Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor Adana'da tek başına yaşayan adamın kanser ilaçları dolandırıcılar tarafından geçen ay Antalya'dan, bu ay da Giresun'dan alındı 60 yaşındaki Süleyman Hergünaç, son 5 günlük ilacı kaldığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu Hergünaç: "Ben o ilaçla ayakta duruyorum" "Bu kişilerin yakalanmasını istiyorum"
YEREL HABERLER Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına ...
Üzerine televizyon düşen çocuk öldü Adana’da 1,5 yaşındaki Muhammed, oyun oynarken üzerine düşen televizyonun altında kaldı Çocuğun cenazesini alan anne ve babası gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Üzerine televizyon düşen çocuk öldü Adana’da 1,5 ...
Otomobil koltuk döşemesinin altından 52 kilo esrar, 70 bin uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Otomobil koltuk döşemesinin altından 52 kilo esrar, ...
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 17 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 17 tutuklama
Bir haftada 17 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Bir haftada 17 torbacı tutuklandı
Otomobilin zulasından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin zulasından uyuşturucu çıktı
Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı Adana’da bir kişi kız arkadaşını aracına aldığı gerekçesiyle taksiciyi kardeşiyle birlikte bıçaklayıp yüzüne tiner döküp kaçtı Taksici hastaneye kaldırılırken zanlılar gözaltına alındı
YEREL HABERLER Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı Adana’da bir kişi ...
Türbede çekilen Tiktok videosuna gözaltı
YEREL HABERLER Türbede çekilen Tiktok videosuna gözaltı
Türbede çekildiği iddia edilen görüntü tepki çekti (2)
YEREL HABERLER Türbede çekildiği iddia edilen görüntü tepki çekti ...