Adana Yeşiloba Hipodromu´nda 3 günde ikinci kaza: 4 jokey attan düştü



Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)ADANA Yeşiloba Hipodromu'nda 3 günde ikinci kaza yaşandı. Pazar günü yapılan yarışta attan düşen ve kafatasında kırıklar oluşan jokey Samet Erkuş'un tedavisi devam ederken, bugünkü yarıştı ise 4 jokey attan düşerek yaralandı. 3 jokey, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yeşiloba Hipodromu'nda günün 5'inci koşusu olan 'Maiden' mücadelesinde saat 18.00'de start verilen 1300 metre koşusunda son 600 metreye girilirken bir jokey atıyla birlikte devrildi. Kalabalık grup içerisindeki diğer atlar da çarpışınca 3 jokey daha atlarının üzerinden yere çakıldı. Atlardan düşen jokeylerin yardımına sağlık ekipleri koştu. 'Anthony' isimli safkanın jokeyi Ali Kaçmaz, 'Kont Monte Cristo' isimli safkanın jokeyi Uğur Temur, 'Baronial' isimli safkanla yarışa katılan apranti Doğukan Konuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan 'Speedy Life' isimli safkanın jokeyi Ayhan Kurşun ise jokey odasına götürüldü.

BİLİNCİ AÇIK ŞEKİLDE GÖTÜRÜLDÜLER

Aptranti Doğukan Konuk vücudunda kırık şüphesiyle, jokeyler Uğur Temur ve Ali Kaçmaz ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından günün yarışlarını tamamlayan jokeyler ve yarışseverler, arkadaşlarının sağlık durumunu öğrenmek için kaldırıldıkları özel hastaneye gitti.

TJK: SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Türkiye Jokey Kulübü, yarıştaki kazaya ilişkin yaptığı açıklamada jokeylerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Açıklamada, "20 Nisan Salı günü Adana Yeşiloba Hipodromu´nda gerçekleştirilen 5. koşuda; 2 numaralı Anthony jokeyi Ayhan Kurşun´u, 4 numaralı Baronial jokeyi Uğur Temur´u, 6 numaralı Kont Monte Cristo jokeyi Ali Kaçmaz´ı, 15 numaralı Speedy Life ise aprantisi Doğukan Konuk´u üzerinden düşürmüştür. Tüm jokeylerimizin genel sağlık durumu iyi olup, Doğukan Konuk bacağında kırık şüphesiyle, Uğur Temur ve Ali Kaçmaz ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Jokeylerimize ve safkanların ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

3 GÜNDE İKİNCİ KAZA

Adana´da Yeşiloba Hipodromu´nda pazar günü yapılan 5´inci koşu sırasında da talihsiz bir olay yaşanmış, 4 numaralı 'Luminary' isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından kısa bir süre sonra hızla ilerlerken attan düşmüştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan Erkuş´un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-04-20 19:37:41



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