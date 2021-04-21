Pandemide evde kalan çocuklar için tiyatro önerisi



Gülşah ÖZGEN-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)ADANA'da aile ve evlilik terapisti Dr. Obengül Ejder, pandemi dönemiyle birlikte özellikle okul öncesi çocukların oyun oynamaktan geri kaldığını belirterek, ailelerin evleri sanatla buluşturup, sahne kurarak birlikte tiyatrolar yapmalarının faydalı olacağı söyledi.

Pandemi dönemiyle birlikte ailelerin, çocuklarının eğitim-öğretimden eksik kaldığı düşüncesiyle sürekli onların derslerini telafi etmeye odanlandıklarını belirten Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder, bu dönemde okul öncesi, okul dönemi ve ergenlik çağı çocuklarının sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını da karşılayabilmeleri için ebeveynlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

'OYUN OYNAMAKTAN GERİ KALDILAR'

Özellikle okul öncesi çocukların koronavirüs korkusuyla oyun oynamadan, hareket etmekten ve eğlenmekten geri kaldığına dikkati çeken Dr. Obengül Ejder, "Çocuklar oyun oynayarak öğrenir. O yüzden anne babalara önerim; nasıl ki pandemi sürecinde maske takma, mesafeye dikkat etme, kalabalık ortamlardan uzak durma konularına kendilerinizi adapte ettiyseniz lütfen evinizi de okul öncesi oyun çağındaki çocuğunuz için adapte edin" dedi.

'EVİNİZE SAHNE KURUN, TİYATRO YAPSINLAR'

Çocukların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için evde yapılabilecek aktivitelere örnekler veren Dr. Obengül Ejder, evlerin sanatla buluşmasını önererek şöyle devam etti: "Çocuklarınızda tiyatro yapmalarını isteyin. Mesela her cuma evinizde sahne kurun. Çocuklar o gün becerilerini sahnede sergilesinler. Sanat sadece seyretmek değildir. Televizyon karşısında tiyatro, film ya da konser izlemek sizi sanatçı yapmaz. Çocuklarınızın eline mikrofon benzeri bir şey verin, şarkı söylesinler, gösteri, tiyatro yapsınlar. Hele ki evde kardeşler de varsa çok güzel şeyler çıkacaktır. Hem ailece çok eğleneceksiniz hem çocuklarınız yaratıcılıklarını gösterecek"

'ÇOCUKLARINIZLA ETKİNLİK SAATİ DÜZENLEYİN'

Okul öncesi çocukları olan ailelerin evde daha verimli vakit geçirebilmeleri için tavsiyelerde bulunan Dr. Ejder, "Evinizin bir odasını oyun odası yapın ya da onlara büyük bir alan yaratın. Yaratıcı olmalarına, takla atmalarına, resim yapmalarına, oyuncaklarıyla daha fazla oynamalarına müsaade edin. Kırılacak eşyaları kaldırın. Etkinlik saatleri düzenleyin. 6 yaşa kadar olan çocuklarınıza cep telefonu, tablet vermeyin. Çocuğunuzun konuşma, iletişim becerisi düşer, kelime haznesi azalır, yaratıcı düşünmesi zarar görür. Her gün 1.5 saat de olsa onlarla bir oyun saati yapın ve yaratıcılıklarını besleyin" diye konuştu.

REHBERLİK DERSİNE İLGİ ARTTI

Okul çağı çocukları için bilgisayar karşısında çevrimiçi eğitim almanın zor olduğundan bahseden Dr. Obengül Ejder, şöyle konuştu:

"Eskiden öğrencilerin en sevdiği ders beden eğitimi dersiyken şimdi rehberlik dersleri çevrimiçi ve daha ilgi görüyor. Çünkü rehberlik dersinde çocuk konuşuyor. İlkokul çağı çocukları çevrimiçi rehberlik saatinde öğretmenine duygularını anlatabiliyor. O yüzden çocukların duygularını anlatmalarına müsaade etmek gerekiyor. Eğer çok fazla konsantre olamıyorlarsa çocukları suçlamamalıyız"

'UZUN SÜRE BİLGİSAYAR BAŞINDA DURMALARI ZARARLI'

Ayrıca bu çağ çocuklarının vurdulu-kırdılı oyunlar oynadığını, bilgisayar karşısında tehlikeli sitelere girdiğini hatırlatan Ejder, "Çok fazla bilgisayar başında kalırlarsa depresyon, dürtü kontrol bozukluğu, agresif davranışlar, sinirlilik haline sebebiyet veriyor. O yüzden çocukların ders dışında bilgisayarda kalmamaları için ebeveynler gayret göstermeli. Lütfen onlarla kutu oyunları, tavla, isim-şehir ya da kelime oyunları oynayın. Birkaç kelimeyi birleştirip bunlardan bir hikaye yaratmasını, bunları canlandırmasını isteyin" ifadelerini kullandı.

'SINAV ÇOCUKLARINA BASKI YAPMAYIN'

Yüz yüze eğitime devam eden 8 ve12'nci sınıf sınav çocukları hakkında da görüşlerini ifade eden Ejder, "Sınav çocuklarına çok baskı yapmamanızı tavsiye ediyorum. Planlı olsunlar. Evin bir yatma, kalkma, ders saati olsun ama günde 2-3 saat mutlaka bir nefes alma saatleri olsun. Anneler gençleri 'ders çalışmıyorsun' diye çok eleştiriyorlar. Zaten çocukları gittikleri okul ve etütler çok sıkıştırıyor. Bir de anne babaların çocuklar üzerinde psikolojik baskı yapmamasını özellikle rica ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-04-21 13:12:32



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