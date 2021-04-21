Jokeyler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı: Şu an kimseyi suçlamanın manası yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jokeyler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı: Şu an kimseyi suçlamanın manası yok

DHA

Jokeyler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı: Şu an kimseyi suçlamanın manası yok


Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA Yeşiloba Hipodromu'nda iki gün arayla yaşanan kazalar sonucu 4 jokey ve 1 aprantinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazalarla ilgili araştırma başlatıldığı bildirildi. Pazar günü yapılan yarışta attan düşen ve yoğun bakıma alınan Samet Erkuş´un hayati tehlikesi sürerken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jokeyler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bozan Baydan "Kazaları ayrı ayrı inceleyip 'sorun pist zemininde mi, atlarda mı yoksa jokey kaynaklı mı?' olduğunu belirleyeceğiz. Şu an kimseyi suçlamanın manası yok" dedi.
18 Nisan Pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu´nda saat 19.00'da 5'inci koşu sırasında gerçekleşen kazada 4 numaralı Luminary isimli atla mücadele eden jokey Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra hızla ilerlerken bir anda dengesini kaybederek attan düştü. Düşmenin etkisiyle kafatasında kırık oluşan ve kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Erkuş´un hayati tehlikesi devam ediyor. Bu kazadan iki gün sonra ise dün yine Yeşiloba Hipodromu'nda günün 5'inci koşusu olan 'Maiden' mücadelesinde bir jokey atıyla birlikte devrildi. Kalabalık grup içerisindeki diğer atlar da çarpışınca 2 jokey ve bir apranti daha atlarının üzerinden yere çakıldı. 'Anthony' isimli safkanın jokeyi Ali Kaçmaz, 'Kont Monte Cristo' isimli safkanın jokeyi Uğur Temur, 'Baronial' isimli safkanla yarışa katılan apranti Doğukan Konuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan 'Speedy Life' isimli safkanın jokeyi Ayhan Kurşun ise jokey odasına götürüldü. Bu kazayla birlikte Adana´da iki gün arayla meydana gelen yarış kazalarında toplamda 4 jokey ve bir apranti yaralandı.
`JOKEYLERİN KIRIK OLMAYAN YERİ YOKTUR´
Jokeyler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bozan Baydan, yoğun bakım servisinde tedavisi süren jokey Samet Erkuş'un sağlık durumu hakkında bilgi almak için bugün Adana'ya geldi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Baydan, kazalarla ilgili araştırmalara başladıklarını kaydetti. Baydan, "İlk olarak herkesle bir araya gelip istişare edeceğiz. Kazaları ayrı ayrı inceleyip sorunun 'pist zemininde mi, atlarda mı yoksa jokey kaynaklı mı?' olduğunu belirleyeceğiz. Şu an kimseyi suçlamanın manası yok. Samet kardeşimizin tedavisi sürüyor. Durumu kritik fakat geriye gidiş de yok. Umarım sağlığına kavuşacak. Dün kaza geçiren kardeşlerimizden Ali Kaçmaz´ın kafasında hafif sıyrık var. Doğukan Konuk´un sağ ayağında, Uğur Temur´un ise sol kürek kemiğinde kırık var. Ayhan Kurşun´ un ise sağ ayağında küçük bir ezilme var. Hipodrom müdürü, pist şefi gerekirse Türkiye Jokey Kulübü yönetimiyle bir araya gelip tespit edilen her sorunu çözeceğiz. Bu işin içinde böyle şeyler oluyor. Jokeylerin kırık olmayan yeri yoktur. Benim de kırıklarım oldu" dedi.
Samet Erkuş´un tedavi gördüğü özel hastanenin başhekimi Op. Dr. Musa İnal ise Erkuş´un yaşam destek ünitesine bağlı hayat mücadelesi verdiğini kaydederek yapılan tedavilerinin sonuçlarının iki gün içinde netleşeceğini, umutlu olduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-04-21 16:19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AB’den Suriyelilerin sığındığı ülkelere destek Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB devlet başkanlarının Suriyeli mülteci krizinden en çok etkilenen Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e finansal desteği sürdürmeye karar verdiğini söyledi
YEREL HABERLER AB’den Suriyelilerin sığındığı ülkelere destek Avrupa ...
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da (2)
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus ...
Adana'daki at yarışı kazalarıyla ilgili araştırma başlatıldı
YEREL HABERLER Adana'daki at yarışı kazalarıyla ilgili araştırma ...
Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 kişiye kısıtlama cezası
YEREL HABERLER Otomobili yaya üst geçidine terk ettiği belirlenen 2 ...
Hollanda’ya Sera OSB için yatırım çağrısı Hollanda Büyükelçisi Kwaasteniet, geri dönüştürülmüş kot kumaşı yatırımlarına sıcak baktıklarını belirtti
YEREL HABERLER Hollanda’ya Sera OSB için yatırım çağrısı Hollanda ...
Yastık yorganla gelen şampiyonluk Korona virüs nedeniyle evde kendi imkanları ile yastıkları rakip yorganları minder yapan güreşçi Hatice Nur Sarı kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken Tülin Öztürk, Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Yastık yorganla gelen şampiyonluk Korona virüs ...
Sunar Özlem’e TSE’den "Güvenli Üretim" belgesi
YEREL HABERLER Sunar Özlem’e TSE’den "Güvenli Üretim" belgesi
Başkan Çetin çocuklar gibi şen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüzüncüyıl Semt Kreşinde gerçekleştirilen Çocuk Şenliğine katıldı ve miniklerle Onuncu Yıl Marşını söyledi
YEREL HABERLER Başkan Çetin çocuklar gibi şen Çukurova Belediye ...
Sunar Özlem’e TSE’den "Güvenli Üretim" belgesi
YEREL HABERLER Sunar Özlem’e TSE’den "Güvenli Üretim" belgesi
Karalar ve Hollandalı Büyükelçi ile pedal çevirdi Büyükelçisi Kwaasteniet, bisikletle ulaşımın ülkesinde çok önemli olduğunu ve bütün seyahatlerin yüzde 25’inin bisikletle gerçekleştirildiğini söyledi Başkan Karalar: "Ulaşımı toplu taşımaya sevk etmek ve sera gazı üreten araçların böylece daha az kullanılmasını sağlamak için çaba gösteriyoruz"
YEREL HABERLER Karalar ve Hollandalı Büyükelçi ile pedal ...
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Adana'da
YEREL HABERLER AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus ...
Sahte paralarla yakalanan zanlı: Her yerde var, istiyorsanız size de getireyim
YEREL HABERLER Sahte paralarla yakalanan zanlı: Her yerde var, ...
Pandemide evde kalan çocuklar için tiyatro önerisi
YEREL HABERLER Pandemide evde kalan çocuklar için tiyatro önerisi
Tabancayla oynarken kendisini vuran Medine kurtarılamadı
YEREL HABERLER Tabancayla oynarken kendisini vuran Medine ...
Kendi kendini vuran 8 yaşındaki kız çocuğu öldü Adana’da evde kimse yokken tabancayla oynadığı sırada kendi kendini vuran 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kendi kendini vuran 8 yaşındaki kız çocuğu ...
Çocuklara diş taraması Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, hem çocuklarda ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç oluşturmaya hem de doktorların korkulacak kişiler olmadığını göstermeye çalıştıklarını belirtti
YEREL HABERLER Çocuklara diş taraması Seyhan Belediye Başkanı Akif ...
Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla döneriz
YEREL HABERLER Samet Aybaba: Coşku ve istek devam ederse 3 puanla ...
Gol atıp doktor önlüğü giydi, sağlıkçıları unutmadı
YEREL HABERLER Gol atıp doktor önlüğü giydi, sağlıkçıları unutmadı
Küçükmangıt asfalta kavuştu
YEREL HABERLER Küçükmangıt asfalta kavuştu
Samet Aybaba: "Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri var" Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Oyuncularımızın performansından çok memnunum" Adana Demirsporlu Okan Alkan: "Artık takım seçme lüksümüz yok"
YEREL HABERLER Samet Aybaba: "Şampiyonluğa susamış bir Adana şehri ...
Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı piyasa sürerken yakalandı Adana'da adliyeye sevk edilirken utanıp yüzünü maske ile kapatan zanlı tutuklanırken arkadaşı serbest kaldı
YEREL HABERLER Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı piyasa ...
Adana'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Emekli doktorun 14 bin lirası çalındı Adana’da sokakta yürüyen emekli doktor arkasından gelen bir kişinin kendisini itip 14 bin lirasını çaldığını öne sürdü Emekli doktor Salih Kocamaz: “Maaşımı çekip buraya geldim. Beni takip etmiş”
YEREL HABERLER Emekli doktorun 14 bin lirası çalındı Adana’da ...
Adana’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı FETÖ’ye yönelik operasyonda 6’sı askeri öğrenci, 1’i öğretmen ve 1’i İncirlik Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı FETÖ’ye yönelik ...