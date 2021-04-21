AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adana Demirspor ve Adanaspor'a destek mesajı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Adanaspor´a destek mesajı yayımladı. Adana Demirspor´un şampiyonluğa kent halkının vereceği destekle ulaşacağını ifade eden Çelik, "Gönlümüzle, yüreğimizle, aklımızla, bütün duygularımızla bir seferberlik başlatmalı ve son ana kadar Adana Demirspor´u destekleme konusunda yeni bir ivme yakalamalıyız" dedi. Adanaspor´un ise son dönemde bazı şanssızlıklar yaşadığını kaydeden Çelik, turuncu-beyazlı ekibe de sonuna kadar destek olduklarını belirtti.
TFF 1´inci Lig´de bitime az bir zaman kalırken Adana Demirspor, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürüyor. Ligdeki son maçında lider Giresunspor´u 3-0 mağlup eden mavi-lacivertli ekipte tek hedef Süper Lig´e yükselmek.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bugün yayımladığı mesajda Adana Demirspor´a şampiyonluk yolunda sonuna kadar destek verilmesi gerektiğini söyledi. Kent halkının koronavirüs pandemisi sürecinde zor günler geçirirken Adana Demirspor´un başarılarıyla moral bulduğunu vurgulayan Çelik, "Adana Demirspor, ortaya koyduğu performansla çok yakın bir zamanda şampiyonluğa ulaşacağını hepimize müjdeliyor. İnşallah kalan maçlarda bu performansını sürdürerek en kısa zamanda Adana Demirspor´u hak ettiği yerde görmek için sabırsızlanıyoruz. Şu andan itibaren hepimiz gönlümüzle, yüreğimizle, aklımızla bütün duygularımızla bir seferberlik başlatmalı ve son ana kadar Adana Demirspor´u destekleme konusunda yeni bir ivme yakalamalıyız. Adana Demirsporumuz, kentimizin sosyolojisini, tarihini, kültürünü, duygusunu yansıtan bir takım olarak çok büyük bir desteğe sahiptir. İnşallah şampiyonluğa giden yola kadar dayanışmamız, Adana Demirspor´un yanındadır" dedi.
Kentin ligdeki bir diğer temsilcisi Adanaspor´un ise son dönemde bazı şanssızlıklar yaşadığını kaydeden Ömer Çelik, "Adanaspor´u hiçbir zaman unutmayız. Desteğimiz hep onlarla. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha güzel olacak" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ömer Çelik'in açıklamaları
(Haber: Can ÇELİK Kamera: ADANA, DHA)
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-04-21 18:58:13
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