AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adana Demirspor ve Adanaspor'a destek mesajı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF 1´inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Adanaspor´a destek mesajı yayımladı. Adana Demirspor´un şampiyonluğa kent halkının vereceği destekle ulaşacağını ifade eden Çelik, "Gönlümüzle, yüreğimizle, aklımızla, bütün duygularımızla bir seferberlik başlatmalı ve son ana kadar Adana Demirspor´u destekleme konusunda yeni bir ivme yakalamalıyız" dedi. Adanaspor´un ise son dönemde bazı şanssızlıklar yaşadığını kaydeden Çelik, turuncu-beyazlı ekibe de sonuna kadar destek olduklarını belirtti.

TFF 1´inci Lig´de bitime az bir zaman kalırken Adana Demirspor, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürüyor. Ligdeki son maçında lider Giresunspor´u 3-0 mağlup eden mavi-lacivertli ekipte tek hedef Süper Lig´e yükselmek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bugün yayımladığı mesajda Adana Demirspor´a şampiyonluk yolunda sonuna kadar destek verilmesi gerektiğini söyledi. Kent halkının koronavirüs pandemisi sürecinde zor günler geçirirken Adana Demirspor´un başarılarıyla moral bulduğunu vurgulayan Çelik, "Adana Demirspor, ortaya koyduğu performansla çok yakın bir zamanda şampiyonluğa ulaşacağını hepimize müjdeliyor. İnşallah kalan maçlarda bu performansını sürdürerek en kısa zamanda Adana Demirspor´u hak ettiği yerde görmek için sabırsızlanıyoruz. Şu andan itibaren hepimiz gönlümüzle, yüreğimizle, aklımızla bütün duygularımızla bir seferberlik başlatmalı ve son ana kadar Adana Demirspor´u destekleme konusunda yeni bir ivme yakalamalıyız. Adana Demirsporumuz, kentimizin sosyolojisini, tarihini, kültürünü, duygusunu yansıtan bir takım olarak çok büyük bir desteğe sahiptir. İnşallah şampiyonluğa giden yola kadar dayanışmamız, Adana Demirspor´un yanındadır" dedi.

Kentin ligdeki bir diğer temsilcisi Adanaspor´un ise son dönemde bazı şanssızlıklar yaşadığını kaydeden Ömer Çelik, "Adanaspor´u hiçbir zaman unutmayız. Desteğimiz hep onlarla. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha güzel olacak" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ömer Çelik'in açıklamaları

(Haber: Can ÇELİK Kamera: ADANA, DHA)

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-04-21 18:58:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.