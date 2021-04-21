Ömer Çelik: “Adana Demirspor performansıyla şampiyonluğu müjdeliyor" Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Adana Demirspor’umuz şehrimizin sosyolojini, tarihini, kültürünü ve duygusunu yansıtan bir takım olarak çok büyük bir desteğe sahip” “Şu andan itibaren şampiyonluğa giden yola kadar yüreğimiz, dayanışmamız, desteğimiz bütün dayanışma ile ilgili yapacağımız faaliyetler Adana Demirspor’un yanındadır”

Adana Demirspor’un şampiyonluk yolunda ortaya koyduğu performansla ilgili açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ”Adana Demirspor ortaya koyduğu performansla çok yakın bir zamanda şampiyonluğa ulaşacağını hepimize müjdeliyor” dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Demirspor’un şampiyonluk yolunda Adana olarak destekleme konusunda yepyeni bir ivme yakalaması gerektiğini ifade etti. Çelik, ”Şehrimiz ile ilgili Adana’mızla ilgili güzel haberlerden bir tanesi bu dönem Adana Demirspor’umuzun çok büyük bir başarı göstermesidir. Adana Demirspor ortaya koyduğu performansla çok yakın bir zamanda şampiyonluğa ulaşacağını hepimize müjdeliyor” diye konuştu.



“Bütün duygularımızla seferberlik başlatmalıyız”

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ”İnşallah kalan maçlarda bu performansını sürdürerek en kısa zaman içerisinde Adana Demirspor’u hak ettiği yerde görmek için hep beraber sabırsızlanıyoruz. Bu dönem içerisinde şu andan itibaren hepimiz gönlümüzle, yüreğimizle ve aklımızla bütün duygularımızla bir seferberlik başlatmalı. Şu andan itibaren son ana kadar Adana Demirspor’u destekleme konusunda yepyeni bir ivme yakalamalıyız” ifadelerine yer verdi.



“Adana Demirspor, şehrimizin sosyolojisini, tarihini ve kültürünü yansıtan bir takım”

Çelik, Adana Demirspor'un çok büyük bir desteğe sahip olduğunu belirterek, ”Her zaman Adana Demirspor’umuz şehrimizin sosyolojini, tarihini, kültürünü ve duygusunu yansıtan bir takım olarak çok büyük bir desteğe sahip. Ama artık şu andan itibaren şampiyonluğa giden bu yolda hepimiz tam olarak kenetlenerek tam bir birlik beraberlik içerisinde Adana Demirspor’u şampiyonluğa en kısa sürede ulaşması için elimizden gelen desteği vermeli, büyük bir taraftarlık örneğini ve büyük bir duygu ortaya koyarak hep beraber destek olmalıyız” açıklamasında bulundu.



“Şampiyonluğa giden yolda yüreğimiz, dayanışmamız Adana Demirspor’la”

Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti:

”Şu andan itibaren şampiyonluğa giden yola kadar yüreğimiz, dayanışmamız, desteğimiz bütün dayanışma ile ilgili yapacağımız faaliyetler Adana Demirspor’un yanındadır. Onun bir an evvel şampiyonluğu kucaklaması içindir.”

Son olarak Çelik, Adanaspor’u da unutmadıklarını belirterek, ”Bu dönemde bir takım şanssızlıklar yaşadı Adanaspor, yine desteğimiz onun her zaman beraber. İnşallah önümüzdeki dönem Adanaspor için çok daha güzel bir zaman dilimi olacağını umut ediyoruz“ dedi.

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