Adana’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

– Adana’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, FekeSaimbeyli karayolu Yeşilvadi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar Menteş yönetimindeki 01 Y 6906 plakalı araç ile İbrahim Türk yönetimindeki 34 BTE 687 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Yaşar Menteş ve yanında bulunan Dursun Gülay Menteş olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ambulanslarıyla Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Ali Emre Menteş (21) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Esra Yılmaz (30) ise 112 helikopteri ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Feke Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan diğer yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, durumu ağır olan Ayşe Yılmaz (5) Adana’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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