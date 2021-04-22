Özel düzenekli sera ile uyuşturucu üretilen eve polis baskını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da polis, özel düzenekli sera kurulup, Hint keneviri yetiştirerek uyuşturucu üretimi yapıldığı belirlenen eve baskın yaptı. Evde 10 kök Hint keneviri ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi´ndeki evde uyuşturucu madde üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, çadırdan kurduğu özel düzenekli serada Hint keneviri yetiştirip, uyuşturucu üretildiğini belirledi. Evde yapılan aramada, 10 kök Hint keneviri, paketlenmiş halde 312,64 gram esrar, 2 hassas terazi, uyuşturucu üretiminde kullanılan çadır, zamanlayıcı, vantilatör, ısı ölçer ve 2 led lamba ele geçirdi. Polis, evde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-04-22 11:11:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.