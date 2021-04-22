Hayvan üreticilerine yonca tohumu desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli ilçelerinde küçükbaş hayvan üreticilerine 4 ton yonca tohumu dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi milyonlarca fide dağıtımının, silaj ve gübre desteğinin, soğuk hava depoları yapımının ardından üç ilçedeki hayvan üreticilerine yonca tohumu desteğinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli’de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yonca tohumu desteği verildi. Bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticilere 4 ton yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.