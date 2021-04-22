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Büyükelçi Meyer-Landrut’dan öğretmenlere teşekkür AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, FRİT kapsamında finanse edilen Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti

İHA

Büyükelçi Meyer-Landrut’dan öğretmenlere teşekkür AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, FRİT kapsamında finanse edilen Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Türk ve yabancı uyruklu çocukların birlikte okuduğu bir okulda, en büyük payın öğretmenlere düştüğünü belirterek, "Sizler hem Türk hem de yabancı uyruklu çocukların birlikte eğitim alabilmeleri için çaba gösteriyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim” dedi.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, kentteki ziyaretleri sırasında Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamında finanse edilen Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti.
Okuldaki sınıfları gezen MeyerLandrut, “Okulda yüzlerce çocuğun bulunmasını, etrafta koşmasını gönül isterdi. Mevcut şartlar altında dikkatli olmamız gerekmekte. Sizlerde zaten bu çocuklara uzaktan eğitim sürecinde elinizden geldiğince bütün çabaları göstermektesiniz. Okulun bu kadar teçhizatlı, modern ve gelişmiş olmasından memnuniyet duydum. Günün sonunda ama eğitimdeki en büyük pay öğretmenlere ve müdürlere düşmekte. Sizler hem Türk hem de yabancı uyruklu çocukların birlikte eğitim alabilmeleri için çaba gösteriyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.
Konuşmanın ardından MeyerLandrut tarafından okul müdürü Aydın Kaynarpunar’a hediye takdim edildi.

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