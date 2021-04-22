AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut'dan, Adana'da okul ziyareti

Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Adana ziyaretinin 2'nci gününde Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamındaki okulu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. PIKTES'in, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamında finanse edilen okula giren Meyer-Landrut, Türkiye genelinde Suriyeli öğrenciler tarafından yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resimlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezen Meyer-Landrut, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verdi.
Daha sonra okuldaki derslikleri ve atölyeleri gezerek incelemelerde bulunan Meyer-Landrut, okul Müdürü Aydın Kaynarpunar'dan bilgi aldı. Okulun konferans salonunda konuşan Müdür Kaynarpunar, 34 derslikli okulda, 193 yabancı uyruklu, 421 Türk öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.
Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise yapılan çalışmalar için okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-04-22 12:57:59
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