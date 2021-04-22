Adana’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Adana’nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yumurtalık ilçesi, Yumurtalık Mahallesinde bazı şahısların temin ettikleri uyuşturucu maddeleri yöre halkına ve mevsimlik tarım işçilerine satacakları yönünde bilgi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şahsın üzerinde 30 gram, 1 şahsın ise ikameti ve sakladığı sazlık alan içerisinde toprağa gömülü 5 kilo 350 gram olmak üzere toplamda 5 kilo 380 gram sentetik bonzai (Cannabinoid) ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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