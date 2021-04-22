Babasının tabancasıyla kendini vuran Medine toprağa verildi, babası gözaltında (2)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Adana´da evde tabancayla oynarken kazara kendisini vuran Medine Güçlü'nün ölümünün ardından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen babası Emrah Güçlü (42) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana Anıl ATAR

2021-04-22 14:28:10



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