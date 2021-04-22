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Babasının tabancasıyla kendini vuran Medine toprağa verildi, babası gözaltında (2)

DHA

Babasının tabancasıyla kendini vuran Medine toprağa verildi, babası gözaltında (2)


ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Adana´da evde tabancayla oynarken kazara kendisini vuran Medine Güçlü'nün ölümünün ardından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen babası Emrah Güçlü (42) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana Anıl ATAR
2021-04-22 14:28:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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