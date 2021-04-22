Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

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Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

FekeSaimbeyli karayolu Yeşilvadi mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yaşar Menteş, Dursun Gülay Menteş ve Ali Emre Menteş (21) Saimbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

Yaralılar Esra Yılmaz (30) ve Ayşe Yılmaz (5), İbrahim Türk'ün tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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