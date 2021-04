Adana'da, tarlada kesilmiş 3 at bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)HATAY'ın Dörtyol ilçesinde kayıp atlar tartışılırken, Adana'da tarla kenarında kesilmiş 3 at bulundu. Atları kesen şüpheliler, polisi fark edince arazilik alanda kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Gecenin karanlığında tarla kenarında at kesildiğini görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibini fark eden şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanıp, arazilik alanda kaçarak izlerini kaybettirdi. Tarla kenarında kesilmiş 3 at ve atlarla ait kalıntıları bulan polis, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yüreğir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesilmiş atlar, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince götürüldü.

Öte yandan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kayıp atların tartışıldığı son günlerde kesilmiş atların bulunması kafalarda soru işaretine neden oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2021-04-23



