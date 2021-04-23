Çocuk emniyet müdürünün ilk talimatı: “Çocukları koruyalım” Adana’da işitme engelli 9 yaşındaki Efe Ay, Adana Emniyet Müdürü olunca ilk talimatı “Çocukları koruyalım” oldu Çocuk emniyet müdürü pandemiyi de unutmayarak, “Maske, mesafe ve temizliğe dikkat” dedi

Adana’da işitme engelli 9 yaşındaki Efe Ay Adana Emniyet Müdürü olunca, ilk talimatı “Çocukları koruyalım” oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci koltuğu engelli çocuklara bıraktı. Sırasıyla engelli Ethem Özdemir, Kerem Ulu, Osman Efe Çakar, Ela Ay ve Efe Ay makam koltuğuna oturarak emniyet müdürü oldu. Çocuklardan Efe Ay tıpkı bir emniyet müdürü gibi telsizden talimatlar verdi. Ay’ın ilk talimatı ise “çocukları koruyalım” oldu. Ay daha sonra trafiğin çok yoğun olduğunu, okul önlerinde önlem alınması talimatı verdi. Ay, pandemiyi de unutmayarak telsizden herkese “Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım” dedi.

İnci, çocuklara oyuncak hediye etti. Çocuklar da İnci’ye şiir okuyup Atatürk portresi hediye etti.

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