Evinde ölü bulunan uzman çavuş ve arkadaşı cinayete kurban gitmiş Çocukluk arkadaşlarının vücuduna eroin enjekte etmişler Uzman çavuş Mert Okçu’nun annesi Belgin Okçu: “Keşke böyle bir şey olmasaydı” “Onlar benim oğlumun çocukluk arkadaşıydı”

Adana’da 3 yıl önce evde ölü bulunan uzman çavuş Mert Okçu ve Burak Başar’ın çocukluk arkadaşları tarafından vücutlarına eroin enjekte edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Ailelerin 3 yıldır süren hukuk mücadelesi sonucunda arkadaşlarını öldüren 2 kişi hakkında ‘Kasten adam öldürme’ suçundan ceza verildi. Anne Belgin Okçu, “İstediğimiz sonucu aldık. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Çünkü onlar çocuğumun çocukluk arkadaşlarıydı. Yanlarına güvenerek gitti” dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 21 Şubat 2018 tarihinde Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, izinli olarak memleketine gelen uzman çavuş Mert Okçu, akşam saatlerinde çocukluk arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Mert Okçu, Burak Başar, Levent Can E. ve Soner K., Başar’ın babaannesinin evinde buluştu.

O gece eve gelmeyen oğlu Mert Okçu için endişe eden annesi Belgin Okçu, evladını aramaya başladı. Oğlunun arkadaşlarıyla buluştuğu eve giden anne Okçu, oğlunun ve arkadaşı Burak Başar’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Anne Okçu, 112 acil servisi arayarak yardım istedi ancak olay yerine gelen ekipler de 2 arkadaşın eroin kullanımından öldüğünü belirledi. İki arkadaşın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve otopsinin ardından defnedildi.



Aile arkadaşlarından şikayetçi oldu

Yaşanan olayın üzerine Okçu’nun ailesi Levent Can E. ve Soner K. hakkında şikayetçi oldu. Levent Can E. ve Soner K. hakkında ‘olası kastla kasten öldürme’ suçundan Adana 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



Arkadaşlarına eroin enjekte ettiklerini kabul ettiler

