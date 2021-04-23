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Köylüler kayıp mezardaki yakınlarının kabirlerini arıyor Köy mezarlığının narenciye bahçesine döndüğü iddiası Muhtar, narenciye bahçesine döndüğü iddia edilen mezarlık için harekete geçti Köylüler, kayıp mezarları olduğunu, bahçe sahibi ise alanda mezarlık olmadığını iddia etti

İHA

Köylüler kayıp mezardaki yakınlarının kabirlerini arıyor Köy mezarlığının narenciye bahçesine döndüğü iddiası Muhtar, narenciye bahçesine döndüğü iddia edilen mezarlık için harekete geçti Köylüler, kayıp mezarları olduğunu, bahçe sahibi ise alanda mezarlık olmadığını iddia etti

Adana’nın Kozan ilçesi Hacımirzalı Mahallesi Ilıca mevkiinde köy tüzel kişiliğine ait mezarlığına narenciye ağaçları ekilerek mezarların kaybolduğu iddiası köylülerin tepkisine neden oldu. Köylüler kayıp mezarları olduğunu, bahçe sahibi ise alanda mezarlık olmadığını söyledi.
Kozan’da Hacımirzalı Mahallesi Ilıca mevkiinde köy tüzel kişiliğine ait 2 dönüm 33 metrekarelik mezarlıktan geriye 510 metre mezarlık alanın kalması muhtarı ve köy sakinlerini harekete geçirdi. Muhtar Hasan Erdoğan, kayıp mezarlar ve köy tüzel kişiliğine ait mezarlık alan için araştırma yapmaya başladı ve mezarların çoğunun narenciye bahçesinin altında kaldığını tespit etti.
Köylüler de birçok mezarın sökülüp kemiklerinin gece Kilgen çayına çuvallarla atıldığını iddia etti.

“1 dönüm 490 metrekare alan bahçe olmuş”
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Hacımirzalı Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan, narenciye bahçesinin altının mezarlık olduğunu iddia ederken bahçenin kazılması durumunda insan kemikleri çıkacağını savundu. Erdoğan, “Her yıl buradan mezarlık sökülüyor. Ben gözümle görmedim ama rivayete göre görenlerin kemikleri alt taraftaki Kilgen çayına attığı söyleniyor ve narenciye ağaçları dikiliyor. Ben 2 yıl önce muhtar olunca buna müdahale ettim. Önceki muhtarlar müdahale etmemiş. 30 yıl önce de narenciye ağacı dikilmiş 5 yıl, 10 yıl önce de dikilmiş. 510 metrekare mezarlığı kullanıyoruz. 1 dönüm 490 metrekare alan bahçe olmuştur” diye konuştu.

“İnsanlar mezarlıklarına gelemiyor”
Kozan Kaymakamlığına dilekçe verdiklerini de söyleyen Muhtar Erdoğan, “Biz köy tüzel kişiliğinden bu mezarlık alanını devredeceğiz. Vatandaşlar tel çekmişler. Bahçenin olduğu yer bize aittir. Bu alan kendimi bildim bileli mezarlıktı. Köyümüzün dışında kalan bir mezarlık olduğu için zamanla buralar bu şekilde yapılmış. Bu narenciye bahçesini kazsak kemik çıkar altından. Bunun örnekleri var. Anlatan insanlar var. Getirelim makine basın önünde çekelim. Oradakiler mezarlığı tel içine aldı. Kaymakamlık men etti men kararı yüzlerine okundu. Köy sakinleri bu kişiler kötü niyetli oldukları için korkuyor. İnsanlar mezarlıklarına gelemiyor” dedi.

“Evlatlarım bana mezarlarını soracak”
Köy sakinlerinden ve mezarlıkta iki evladı yatan Mihriban Tanrıverdi, “Evlatlarım bana sormayacak mı anne benim mezarımla neden uğraşmadın, bakmadın demeyecekler mi? Ben onların veballerini nasıl çekebilirim. Olur mu böyle bir şey” diyerek tepki gösterdi.

“Burası hep mezarlık”
Babasının mezarı sökülmek üzere iken şikayet ile durdurduğunu aktaran Sevim Kurt isimli vatandaş, “Babamın mezarı başına kadar geldi bahçe. Burası hep mezarlık. Dedemin dedesinin ve ninemin mezarları şuanda yok” diye konuştu.
Köy sakinlerinden İbrahim Ethem Tanrıverdi ise kız kardeşinin mezarının kayıp olduğunu belirterek, mezarlığın eski haline gelmesini istedi.

“Burada mezarlık falan yok”
Bahçe sahibi Hayriye O. ise 58 senedir bahçenin kendilerinde olduğunu ifade ederek, “Biz mezarlık falan sökmedik. Burada mezarlık falan yoktu. Buradakilerin sualini ben neden çekeyim. Mezarlık falan yoktu” dedi.

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