DSİ drenaj kanalı ıslah çalışmasıyla taşkınların önüne geçecek

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adana’da drenaj kanalı ıslah çalışması ve dere taşkını önleme ihalelerinin tamamlandığını, çalışmalarla taşkınların önüne geçileceğini söyledi.

DSİ Genel Müdürlüğü Adana’ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

AdanaSeyhan TD8 Drenaj Kanalı Islahı 3. Kısım işinin ihalesinin yapıldığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “AdanaSeyhan TD8 Drenaj Kanalı Islahı 3. Kısım işinin ihale süreci tamamlanmış olup, işin yapım sözleşmesini imzaladık. Projenin tamamlanması ile Adana’nın Seyhan ilçesi Kıyı Boyundan başlayarak, Metal Sanayi Sitesi ile Orta Ölçekli Sanayi Sitesi arasından geçen Kamışlı (TD8 Drenaj Kanalı) Deresi’nin taşkın önleme ve ıslah çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. Projenin Adana ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Genel Müdür Yıldız, “AdanaSeyhan TD8 Drenaj Kanalı Islahı 3. Kısım işi kapsamında TD8 Drenaj Kanalında 720 metre uzunluğunda beton ağırlık duvar ile 1 adet yaya köprüsü yapılacaktır. Çalışmaların tamamlanmasıyla Metal Sanayi Sitesi ile Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde bulunan işyerleri ve yerleşim yerlerinin olası taşkınlardan korunması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

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