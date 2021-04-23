Başkan Erdem makamı çocuklara teslim etti

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamını çocuklara bıraktı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri ağırlayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, başkanlık koltuğunu Mehmetçik İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Zeynep Kaplan’a teslim etti. Başkan Zeynep Kaplan, Hülya Erdem eşliğinde özel kalem müdürünü çağırarak, “Bugün çocukların bayramı, tüm çocukları sevindirin, onlara hediyeler verin. Ayrıca şehrimizde spor komplekslerinin, parkların artırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hülya Erdem, Zeynep Kaplan ve beraberindeki sınıf arkadaşlarının bayramını kutlayarak hediye takdim etti.

Çocukların neşesi ile başkanlık makamının şenlendiğini belirten Başkan Erdem, "Çocuk demek, gelecek demektir, umut demektir, bağımsızlık ve özgürlük demektir. Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin devamı için bu bayramı geleceğimizin teminatı çocuklara armağan etmiştir. Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Atatürk'tür. Dünyanın en büyük liderine sahip çok şanslı bir ülkeyiz. Allah, Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizden razı olsun. Bu değerleri geleceğimizin meşalesi çocuklarımıza taşımaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

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