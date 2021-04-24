Adana´da kaçakçılık operasyonu

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, iş yerine ve depoya baskın yapan polis ekipleri; 7 bin 544 litre etil alkol, gümrük kaçağı 300 puro, cinsel içerikli 98 hap, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve 2 bin 100 anason kiti ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi´ndeki iş yerine ve Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi´ndeki depoya eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda; 7 bin 544 litre etil alkol, 300 gümrük kaçağı puro, 98 cinsel içerikli hap, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve 2 bin 100 anason kiti ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-04-24 11:48:52
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