Pandemi kısıtlaması Adanalıları bu güzelliklerinden mahrum bıraktı Baharda yeşerip çiçek açan Seyhan Barajı ve Seyhan Nehri kıyısındaki parklar ve mesire alanları çocuk cıvıltısından uzak, sessiz bir hafta sonu yaşadı

Türkiye genelinde hızla artan Covid19 vakalarının ardından yeniden sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi, vatandaşları hafta sonu baharın güzelliklerinden mahrum bıraktı.

Türkiye genelinde risk haritasında kırmıza dönen illerde 4 hafta önce; Adana'da ise 2 hafta önce başlatılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 23 Nisan resmi tatilin de dahi edilmesi ile vatandaşlar 3 gün boyunca sokağa çıkamayacak.

Bahar ayında yeşeren ve çiçekler açan doğada hafta sonları dinlenmek, piknik yapıp stres atmak isteyen vatandaşlar, kısıtlama sebebiyle bu güzelliklerden mahrum kaldı.

Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü etrafındaki parklar ve mesire alanları, çocuk cıvıltılarından uzak, tarihinin en sessiz hafta sonlarından birini yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.