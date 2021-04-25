Adana´da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 7 milyon 360 bin gümrük kaçağı makaron, bin 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin şok baskınlarda yaptığı aramalarda, 7 milyon 360 bin gümrük kaçağı makaron, bin 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-04-25 09:32:56
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