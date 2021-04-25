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Tarlalardan elleriyle topladıkları çilekleri satın alıyorlar

DHA

Tarlalardan elleriyle topladıkları çilekleri satın alıyorlar


Yusuf KANTARLICan ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, 3 yıl önce çilek ekili 10 dönüm tarlasını şehir karmaşasından kaçıp, doğayla iç içe vakit geçirmek ve meyve toplamak isteyenlere açan Emre Yıldırım (25), koronavirüs nedeniyle ilgi artınca 60 dönümde ekim yapmaya başladı. Tarlada ilk yıl 15 bin kişiyi ağırlarken bu yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişiyi ağırladığını söyleyen Yıldırım, "Gelenler sepetlerini ellerine alıyorlar, topladıkları taze çilekleri ücretsiz yiyorlar. Sepete doldurup götürecekleri çilekleri kilosu 15 TL'ye satın alıyorlar. Gelenler de çok memnun biz de çok memnunuz" dedi.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde, 2018 yılında 10 dönüm tarlasında örtü altında çilek üretmeye başlayan Emre Yıldırım (28), bir süre sonra tarlasını şehir karmaşasından uzaklaşıp meyve toplamak isteyenlerin ziyaretine açtı. Doğayla iç içe olan çiftliğe aileleriyle gidenler, elleriyle topladıkları çilekleri ücretsiz yerken, sepetlere doldurduklarını ise satın alıyor. Koronavirüs sürecinde insanların doğaya daha çok ilgi göstermesi nedeniyle çiftliğin ziyaretçi sayısı artınca Yıldırım, üretimini 60 dönüme yaydı.
HEDEF 500 BİN ZİYARETÇİ
Emre Yıldırım, çiftliğe gelenlerin temiz havanın ve elleriyle topladıkları çileklerin tadını çıkardığını kaydetti. Tarlada fotoğraf çektirilip, sosyal medyada paylaşmasıyla ilginin her geçen gün daha da arttığını kaydeden Yıldırım, üretime başladıkları ilk yıl 15 bin kişiyi, ikinci yıl 300 bin kişiyi ağırlarken 2021 yılının ilk çeyreğinde 200 bin kişiyi ağırladıklarını söyledi. Yılda 500 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediğini anlatan Yıldırım, "Pandemiden bunalan insanlar kendilerini buraya atmaya başladı. Gelenler sepetlerini ellerine alıyorlar, dalından kopardıkları taze çilekleri ücretsiz yiyorlar. Sepete doldurup götürecekleri çilekleri kilosu 15 TL´ye satın alıyorlar. Gelenler de çok memnun biz de çok memnunuz. Sezonda 200 ton çilek üretiyoruz ve hasadımız yılın 9 ayı devam ediyor" dedi.
'BURAYA GELMEK BİZİ RAHATLATTI'
Oğluyla çilek toplamaya gelen Büşra Buğur (23) ise tarlada çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Burada çok güzel konsept oluşturulmuş. Çocuklar doğayla iç içe ve çileğin nasıl yetiştiğini görüyorlar. Koparıp tadına bakıyorlar. Buraya gelmek biraz rahatlattı açıkçası. Parklar ve kapalı alanlar yasak olduğu için böyle açık havada vakit geçirdik" diye konuştu.
'AÇIK HAVADA OLMAK BANA İYİ GELİYOR'
Sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle tarladan haberdar olduğunu aktaran hemşire Esra Cangül (33) de havaların ısınmasıyla kendini doğaya attığını dile getirdi. Cangül, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanı olduğum için kapalı alanda maskeyle çok fazla vakit geçirdim. Açık havada olmak bana iyi geliyor. Hatta ilk geldiğimde sadece çilek tarlasında yürüdüm daha sonra çilek toplamaya başladım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-04-25 11:07:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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