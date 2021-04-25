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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıbbi ve aromatik bitki fideleri toprakla buluştu

İHA

Tıbbi ve aromatik bitki fideleri toprakla buluştu

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, tıbbi ve aromatik bitki üretimini başlattı. İlk aşamada 20 farklı tıbbi ve aromatik bitkiyi toprakla buluşturan Başkan Akay, “Ürettiğimiz tıbbi ve aromatik bitkilerden eterik, uçucu yağlar ve aroma bileşenleri çıkartılacak. Elde edilen ürünleri farklı alanlarda kullanılmak üzere satış noktalarımızda halkımıza sunacağız” dedi.
Mevsim koşullarına uygun olan aloe vera, biberiye, lavanta, melisa, aynısefa, sarı kantaron, kekik, adaçayı, papatya, tıbbi nane, ıtır, altınotu, civan perçemi, passiflora, ekinezya, zencefil, zerdeçal, safran, keten ve aspir fideleri toprakla buluşturuldu.
Üretim sürecinde kompost tesislerinde üretilen organik gübrelerin kullanılacağını belirten Başkan Akay, üretilen bitkilerin laboratuar ortamında gerçekleştirilecek analizlerin sonuçlarına göre üretim alanları ile bitki çeşitliliğinin de artırılacağını söyledi. Akay, “Üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerden eterik, uçucu yağlar ve aroma bileşenleri çıkartılacak. Elde edilen ürünleri farklı alanlarda kullanılmak üzere halkımıza sunacağız. Bu ürünleri satacağımız yerlerimiz hazır. Bu bitkilerden tohum ve çelikleme yapılarak tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin bölgemizde yaygınlaştırılması ve devamlılığının sağlanması da bir diğer amacımız” diye konuştu.

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