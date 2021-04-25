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Tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu; polis, kaçan arkadaşını arıyor

DHA

Tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu; polis, kaçan arkadaşını arıyor


Anıl ATARYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da Emre Korkmaz (23) ile arkadaşı İhsan U.'nun (22) oturmak için gittiği evden silah sesi duyuldu. İhsan U. evden ayrılırken, Korkmaz´ın ise başından pompalı tüfekle vurularak, öldürüldüğü belirledi. Polis, İhsan U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi´ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Korkmaz ile arkadaşı İhsan U., başka bir arkadaşlarının evine oturmaya gitti. Bir süre sonra içeriden bir el silah sesi geldi. Evden koşarak çıkan İhsan U. otomobille olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Eve giren polis, Emre Korkmaz´ın başından pompalı tüfekle vurulduğunu, kanlar içerisinde yattığını gördü. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Korkmaz´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evde inceleme yapan polis, suç aleti pompalı tüfeği de buldu. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İhsan U.´nun yakalanması için çalışma başlattı.
Olay yerindeki incelemenin ardından Korkmaz´ın cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu´na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATARYusuf KANTARLI
2021-04-25 18:09:54

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