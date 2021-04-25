Kozanspor FK - Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-1

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Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA) -

STAT: İsmet Atlı

HAKEMLER: Alparslan Şen (xx), Ali Rıza Öztürk (xx), Ertan Demirci (xx)

KOZANSPOR FK: Engin (xx) İlkay (xx), Hakan Can (xx), Mustafa Çay (xx), Canpolat (xx),(Dk. 67 Özcan (x), Yiğit Kadıoğlu (xxx) (Dk.76 Oğuzhan (x), Siraç (xxx), Yiğit Gümüş (xxx), (Dk.85 Mehmet Yaylan (?), Ahmet (xxx), Muzaffer (xxx), Erdal Kaya (xx)

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Ebubekir(x) (Dk.88 Fehmi(?) Metehan (xx) (Dk. 58 Ozancan(x), Umut (xxx), Erdi (x) (Dk.67 Emirhan(x), Rahmi (xx), Haydar (x), Mert (xx), Hakan(x), Mehmet (x), Tolunay(x) (Dk.89 Rauf (?), Tugay (x) (Dk. 89 Taner (?)

GOLLER: Dk.14 (P) Muzaffer, Dk.28 Yiğit Gümüş, Dk.38 Yiğit Kadıoğlu (Kozanspor FK) Dk.45+2 Umut (Karbel Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: İlkay, Sirac, Ahmet, Oğuzhan (Kozanspor FK), Umut, Tolunay, Haydar, Hakan (Karbel Karaköprü Belediyespor)

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup 31'inci hafta mücadelesinde Kozanspor FK evinde ağırladığı Karbel Karaköprü Belediyespor´u 3-1 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-04-25 19:44:44



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