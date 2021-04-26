Onan’dan "Dönüşen Şehir" sergisi

Fotoğraf sanatçısı Timurtaş Onan, Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği’nce açılan çevrimiçi "Dönüşen Şehir" sergisinde İstanbul’a ait 27 fotoğrafını sanatseverlerin beğenisine sundu.

"Herkesin bir dünyası var, ben de kendi dünyama göre çalışmalar yapıyorum. Kendi düşündüklerimi ve kendi gördüklerimi çekiyorum” diyen Timurtaş Onan sergisi hakkında şunları kaydetti:

“Bir gözlemci ve fotoğrafçı olarak bir zamanların varoşlarında yaptığım yürüyüşlerde hayretler içinde kaldığım oluyor. Anadolu’dan göç sebebi ile kırsallarda oluşmuş yerleşim yerlerinde betonarme kentler oluşmuş. Tarihi yarımada rant sonucu tam anlamıyla talan edildi ve edilmeye devam ediyor. Yakılan ahşap binalardan tutun Karagöz dekoru görüntüsünde sözde restorasyonlar her gün içimi acıtıyor. Beyoğlu 90’lardan itibaren kitapçıları, kafeleri ve sinemaları ile yeniden bir kültür caddesi kimliği kazanmıştı. 2000’lerde caddenin ruhunu veren birçok mekanın kapanması, yerlerine yemek ve giyim zincirlerinin getirilmesi ile tam bir yozlaşma başladı. Sonuçları politik arka plandan sökmek mümkün değil tabi. Bu kadar olumsuz değişim olmayabilirdi kesinlikle."

Konuşmalardan sonra Onan, sergilediği 27 fotoğrafı nasıl çektiğini, o anki duygu ve düşüncelerini anlattı.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı S. Haluk Uygur, Timurtaş Onan’ın eserlerini görmek isteyenlerin "altinoransanat.com" sitesine girmeleri gerektiğini bildirdi.

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