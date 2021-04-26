'Yeşil Cami' bu sene de sarmaşığına kavuştu Birçok dizi ve film sahnesinde yer alan Köprüköy Cami, görsel şölen sunuyor Botanik bahçesini andıran cami, ramazanda da yoğun ilgi görüyor

Adana’da birçok dizi ve film sahnesinde yer alan Köprüköy Cami, baharın gelmesiyle tekrardan sarmaşıklarına kavuştu ve avlusundaki çeşit çeşit çiçekler açtı. Ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunan cami, ramazanda da ilgi görüyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve 91 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camisi görenleri kendine hayran bırakıyor. Görsel güzelliği nedeniyle sosyal medya sayesinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Köprüköy Camii’nde baharın gelmesiyle birlikte çiçekler açtı, minaresini ve binayı yeniden sarmaşıklar kapladı.

Sarmaşıkları nedeniyle halk arasında ‘Yeşil Cami’ olarak da bilinen caminin avlusu da begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne ve gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türü ile botanik bahçesine döndü. Hava sıcaklığının yükselmeye başladığı kentte ise cemaat namaz saatleri dışında da camide vakit geçiriyor. Cami, birçok dizi ve filmde gösterilerek ününe ün katmaya devam ediyor.

Cemaatten Şaban Salkım, caminin bakımlı olduğunu belirterek, “Camimiz bu sene de sarmaşıklara büründü. Yazın camimiz yeşilleniyor, kışın da kuruyor. Hususi burayı görmek için şehir dışından geliyorlar. Yapanlardan, dikenlerden Allah razı olsun. Eskiden buralar daha çok dolardı ama bu sene korona virüs nedeniyle az kişi geliyor. Sizlere de buranın güzelliklerini gösterdiğiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

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