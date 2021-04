LÖSEV´den ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV), ramazan ayı etkinlikleri kapsamında lösemiyi atlatan gençler ve gönüllülerle bir araya gelerek ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırlıyor. Türkiye genelinde tüm şubelerinde aynı çalışmanın sürdüğünü belirten LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, "Yapılan yardımların anlamı sadece sofralara gönderilen koliler değil manevi olarak hastalarımızı yalnız hissettirmemektir" dedi.

LÖSEV, ramazan ayında gönüllü ve bağışçılarının destekleriyle hazırlanan ihtiyaç kolilerini, tüm Türkiye´deki lösemili çocuklar ve ailelerinin evlerine ulaştırıyor. Lösemiyi atlatan gençler ve gönüllülerle bir araya gelinerek kuru gıda, et ve et ürünleri, oyuncak gibi ürünleri içeren koliler hazırlanırken, bir yandan da ihtiyaç sahibi aileler için dağıtım ağı hazırlanıyor. Koli bağışı yapmak isteyen kişiler, LÖSEV´in hazırladığı acil yardım, orta aile, büyük aile, mutlu aile, çok sevinçli ve zengin büyük aile paketleri seçeneklerinden tercih ederek bağışlarını yapabiliyor. LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, Ramazan ayının LÖSEV adına önemli olduğunu söyleyerek "Önce çocuklar iyileşsin" diyerek başlattıkları kampanyanın halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi.

`ONLARA YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMELİYİZ´

Yaptıkları çalışmalar sonucunda en yakın zamanda sofralarda eksik bir şey bırakmamayı ümit ettiklerini belirten Ünver, ekip olarak yoğun bir çaba içine girdiklerini kaydetti. Vakfa kayıtlı 45 binden fazla hasta olduğunu ve LÖSEV´in her geçen gün büyüyen bir aileye dönüştüğünü vurgulayan Ünver, "Bundan dolayı dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Koli çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bir ailenin ihtiyaç duyacağı gıda ürünleriyle kolimizi hazırlıyoruz. Sosyal hizmet uzmanlarıyla koordineli çalışarak ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirliyoruz. Herkes için uygun koli içeriği mevcut. Bağış yapmak isteyenler internet sitemizden ya da bankalar aracılığıyla yapabilirler. Ayrıca fidye, filtre ve zekat bağışlarını da kabul ediyoruz. İyileşmiş gençlerimiz, tedavisi süren üyelerimiz, kısacası tüm ekibimizle ciddi bir dayanışma sergiliyoruz. Her şeyden önce kanserle mücadele eden bir kişinin yalnız olmadığını hissetmeye ihtiyacı var" dedi.

2012 yılında lösemiyi atlattığını ve hastalık günlerinde LÖSEV´in her zaman yanında olduğunu kaydeden Emre Polatoğlu (21), kolileri hep bir elden hazırlayarak hasta kardeşlerine destek olduğunu söyledi. 2014´te lösemiyi atlatan Ali Avcı (20) ise "Hastalığımı atlattım, şimdi diğer kardeşlerim için çabalıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

