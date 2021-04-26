Kız kardeşinin cenazesine giderken ağaca çarptı Otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde kız kardeşinin cenazesine giderken otomobil ile kaza yapan sürücü ve eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyubeli Mahallesi'nde vefat eden kız kardeşinin cenazesine gitmek için yola çıkan Abdullah Dalkır'ın (73) kullandığı 01 CAV 40 plakalı otomobil, Mahyalar yolu Çokdöken mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Meryem Dalkır (72) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine yaralılar ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Meryem Dalkır'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

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