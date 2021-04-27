Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 16 kişi tutuklandı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 143 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 16´sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde 19-25 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 113 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 143 kişi gözaltına alındı, 70 bin 486 uyuşturucu hap, 52 kilo 397 gram esrar, 2 kilo 569 gram bonzai, 257 gram metamfetamin, 35 gram eroin, 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 120'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 23 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-04-27 09:42:49



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