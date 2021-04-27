Arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu; 'Silahı boş sanıp, tetiğe bastım' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu; 'Silahı boş sanıp, tetiğe bastım' dedi

DHA

Arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu; 'Silahı boş sanıp, tetiğe bastım' dedi


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da önceki gün başından pompalı tüfekle vurulan Emre Korkmaz´ın (25) ölümüyle ilgili aranan arkadaşı İhsan Ulutürk (22), yakalandı. İfadesinde, arkadaşını kazara vurduğunu öne süren Ulutürk, "Kapının arkasındaki pompalı tüfeğin boş olduğunu sanıyordum. Tetiğe bastım ve arkadaşım kanlar içinde kaldı" dedi.
Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi´nde meydana geldi. Arkadaşı Yaşar Sarı´ya (19) ait eve giden Emre Korkmaz, yanında getirdiği pompalı tüfeği, salon kapısının arkasına bıraktı. Korkmaz evde yalnız başınayken, arkadaşı İhsan Ulutürk geldi. Bir süre sonra evden tek el silah sesi duyuldu. Evden koşarak çıkan İhsan Ulutürk, otomobiline binip kaçarken, komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Eve giren polis, Emre Korkmaz´ın başından pompalı tüfekle vurulduğunu, kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Korkmaz´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemede, suç aleti pompalı tüfek bulundu.
Yapılan incelemenin ardından Emre Korkmaz´ın cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.
KAZARA VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İhsan Ulutürk´ün yakalanması için çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra adresi belirlenen Ulutürk, yapılan baskınla gözaltına alındı. Ulutürk emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşım Yaşar'ın evine gittim. Emre de evdeydi. Kapının arkasındaki pompalı tüfeği gördüm. Boş olduğunu sanıyordum. Tetiğe bastım ve arkadaşım kanlar içinde kaldı. Ben de korkup, kaçtım" dediği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-04-27 10:01:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasadına başlanan soğanın fiyatı tarlada 70 kuruşa düştü Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Soğan şu anda 70 kuruş olmasına rağmen alıcı bulamıyor”
YEREL HABERLER Hasadına başlanan soğanın fiyatı tarlada 70 kuruşa ...
Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 16 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'daki 'torbacı' operasyonlarında 16 kişi ...
Hatay’da kaybolan 99 atla ilgili Adana'da bir ahırda arama yapıldı
YEREL HABERLER Hatay’da kaybolan 99 atla ilgili Adana'da bir ahırda ...
16 yaşındaki kızı isteme kavgasında silahlar kullanıldı; olay anı kamerada
YEREL HABERLER 16 yaşındaki kızı isteme kavgasında silahlar ...
Ablasının cenazesine giderken kazada yaralandı, eşi kurtarılamadı 
YEREL HABERLER Ablasının cenazesine giderken kazada yaralandı, eşi ...
Oyun oynarken dereye düşen Suriyeli Azize boğuldu
YEREL HABERLER Oyun oynarken dereye düşen Suriyeli Azize boğuldu
9 yaşındaki kız çocuğu derede boğuldu Adana’da tuvalete giden 9 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu dereye düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 9 yaşındaki kız çocuğu derede boğuldu Adana’da ...
Çukurova Belediyesi, korona virüse karşı psikolojik danışma hattı kurdu
YEREL HABERLER Çukurova Belediyesi, korona virüse karşı psikolojik ...
Kız kardeşinin cenazesine giderken ağaca çarptı Otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi yaralandı
YEREL HABERLER Kız kardeşinin cenazesine giderken ağaca ...
LÖSEV´den ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi
YEREL HABERLER LÖSEV´den ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi
Aşılar menenjitten koruyor 60 yaşından sonra da görülebiliyor Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, özellikle yenidoğanlar ve bir yaşın altındaki bebekler için büyük tehlikeye yol açan hastalıktan aşılarla korunmanın mümkün olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Aşılar menenjitten koruyor 60 yaşından sonra da ...
Adana'da çocuk vakalarda İngiliz varyantı artışı tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Adana'da çocuk vakalarda İngiliz varyantı artışı ...
'Yeşil Cami' bu sene de sarmaşığına kavuştu Birçok dizi ve film sahnesinde yer alan Köprüköy Cami, görsel şölen sunuyor Botanik bahçesini andıran cami, ramazanda da yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER 'Yeşil Cami' bu sene de sarmaşığına kavuştu Birçok ...
Adana’da 'çocuk gelin' kavgası kamerada 15 yaşındaki kızı isteme meselesi yüzünden 7 kişinin yaralandığı silahlı sopalı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Adana’da 'çocuk gelin' kavgası kamerada 15 yaşındaki ...
Eşinden kaçıp sığındığı evde alıkoyuldu, KADES uygulaması ile kurtuldu
YEREL HABERLER Eşinden kaçıp sığındığı evde alıkoyuldu, KADES ...
Alıkonulup darp edilen, yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde kurtarıldı Adana’da kocasıyla sorun yaşadığı için bir arkadaşının evine sığınan kadın burada alıkonulup darp edilince, KADES uygulamasını indirip yardım isteyerek Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı H.Y.: “Uyuşturucu bağımlısı eşini dövüyordu, araya girince beni de dövdü” “Kaldığımız yeri ateşe verip bizi yakmak istedi” “KADES’i kurup polisten yardım istedim, onlar beni bulunca çok sevindim. Onlara çok teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Alıkonulup darp edilen, yakılmaya çalışılan kadın ...
Otizmli çocuklardan resim sergisi
YEREL HABERLER Otizmli çocuklardan resim sergisi
Çukurova Cup’ta kupalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Çukurova Cup’ta kupalar sahiplerini buldu
Onan’dan "Dönüşen Şehir" sergisi
YEREL HABERLER Onan’dan "Dönüşen Şehir" sergisi
Eyüp Arın: ”Bu işi beceremedik”
YEREL HABERLER Eyüp Arın: ”Bu işi beceremedik”
Recep Uçar: "Ortada 6 puan var, 6’sına da talibiz”
YEREL HABERLER Recep Uçar: "Ortada 6 puan var, 6’sına da talibiz”
Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
YEREL HABERLER Adanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 2
Kozanspor FK - Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-1
YEREL HABERLER Kozanspor FK - Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-1