Serinlemek için kanala giren Yusuf, boğuldu

Tam kapanmada yüz yüze sınavlar olacak mı?

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, sıcaklıktan bunalıp sulama kanalına giren Suriye uyruklu Yusuf Casim (20), akıntıya kapılınca yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi´nde sıcaktan bunalıp, serinlemek için Devlet Su İşleri´ne ait sulama kanalına giren Yusuf Casim, akıntıya kapıldı. Suda çırpınarak çevredekilerden yardım isteyen Casim, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Cankur ekipleri, Casim´i sudan çıkarttı. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı Casim´i Yüreğir Devlet Hastanesi´ne götürdü. Doktorların müdahalesine karşın, Casim kurtarılamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-04-27 13:31:56



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