Kozan’a tişörtlü tanıtım Kentin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı amacıyla tişört tasarım yarışması düzenlendi

Adana'nın Kozan ilçesinde kentin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımı amacıyla tişört tasarım yarışması düzenlendi.

Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Kozan Kent Konseyince organize edilen yarışmada,

Antik Anavarza Kenti, Kozan Kalesi, konakları, yöresel lezzetleri, yöresel sözlerin ve yeşilin tonlarının bir araya geldiği tasarımlarda Kozan’ı anlatan tişörtler jürinin beğenisine sunuldu. 90 eserin katıldığı yarışmada jüri üyeleri Prof. Dr. Hikmet Saygılı, Kozan Ticaret Borsası Genel Sekreteri Prof Dr. Türker Yaşar, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdurrahman Kütük, Resim Öğretmeni Ali Çevik, Çukurova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fazilet Ceyhanlı, Grafiker Osman Tüfekli’nin yer aldığı jüri ilk 5’e giren ve jüri özel ödülü alacak olan eseri belirledi.

Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut yeni turizm döneminde gençlerin ve sanat severlerinde desteği ile Kozan’ı en güzel şekilde tanıtmak için Kozan Kent Konseyi ile birlikte kentin turizm ve sanatta gelişmesi için yarışma düzenlediklerini ifade ederek 90 eser ile yarışmaya katılımın yoğun olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Hikmet Saygılı'da çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek, “Umduğumuzdan çok daha fazla katılım olmuş, seçerken çok zorlandık" dedi.

Prof Dr. Türker Yaşar ise "Aklımızda olup ama unutulmaya yüz tutan görselleri de yeniden gördük. Çok güzel bir çalışma oldu. İlçemiz tanıtımına büyük katkı sunar diye düşünüyorum” diye konuştu.

Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli ise "Çok değerli jüri üyelerimiz değerlendirme yaptı. Önümüzdeki günlerde ödüller verilecek" dedi.

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdurrahman Kütük ise dünyada bu kadar tarihi doğal kokusu güzel bir memleket bilmediğini ifade ederek, "Ama tanıtım noktasında sıkıntılarımız vardı. İlçemizin tarihi dokusu kültürel değerleri tişört tasarım yarışması ile herkesin katılım sağladığı bir yarışma ile gün yüzüne çıktı. Tasarımlar tişörtlerimize basılacak ve bu tişörtler her tarafa yayılacak" ifadesini kullandı.

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