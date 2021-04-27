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İncirlik Hava Üssü önünde Biden'a tepki

DHA

İncirlik Hava Üssü önünde Biden'a tepki


Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da İncirlik Hava Üssü önüne gelen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Vatan Partisi üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın, sözde 'soykırım' açıklamasına tepki gösterdi.
Adana İncirlik Hava Üssü nizamiyesi önünde toplanan TGB ve Vatan Partisi üyeleri, ellerindeki bayrak ve afişlerle ABD Başkanı Joe Biden´ın sözde 'soykırım' açıklamalarına tepkilerini dile getirdi. TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, Biden´ın açıklamalarının tarih, hukuk, insanlık önünde hiçbir hükmü bulunmadığını belirtti. 24 Nisan´ın sözde soykırımın yıl dönümü olmadığını aksine emperyalistlerin Çanakkale´de vatana hücumlarının yıl dönümü olduğunu kaydeden Çınar, o dönem verilen mücadeleyle Mehmetçiğin başarıya ulaştığını söyledi.
`MİLLETİN BOYNUNA SOYKIRIM YAFTASI ASMA GİRİŞİMİDİR´
Biden´ın sözde Ermeni soykırımını tanımasının basit bir karar olmadığını, bunun Türk milletinin boynuna bir soykırım yaftası asma girişimi olduğunu belirten Çınar, Türkiye'nin terörle mücadelesini, vatan savunmasını 'soykırım' olarak nitelemenin neye hazırlık olduğunu bildiklerini belirterek, "Yoksa bu zulüm, Vietnam'da cayır cayır yaktığınız yüz binlerce Asyalı mazlumda mı yaşandı? Yoksa bu zulüm, Irak'ta çoluk çocuk, kadın, ihtiyar demeden öldürdüğünüz, işkence yaptığınız, ırzına geçtiğiniz milyonlarca Müslümanda mı yaşandı?" dedi.
`AMERİKAN ASKERİ İNCİRLİK'TEN KOVULMALIDIR´
ABD´nin `Hasımlarla Mücadele´ yasasıyla ve sözde soykırım açıklamasıyla Türkiye´ye düşmanlığını resmen ilan ettiğini kaydeden Çınar, şöyle konuştu:
"Öyleyse bu düşman askerlerinin vatanımızda işi yoktur. Amerikan askerleri İncirlik'ten derhal kovulmalıdır. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu üs, tamamen TSK'nin kontrolüne geçmelidir.  Türkiye ABD tehditlerine karşı komşu ülkelerle derhal iş birliği yapmalıdır. PKK'nin üzerine Suriye'yle birlikte gitmelidir. Türkiye Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki ABD tehdidine Rusya ile iş birliği yaparak cevap vermelidir. Soykırım yalanlarının yanında saf tutan, PKK'nın siyasi kolu, günümüzün Taşnak Cemiyeti HDP, kapatılmalıdır. İran, Azerbaycan ve Rusya'dan başlayarak KKTC'nin tanıtılması için güçlü adımlar atmalıdır. ABD'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasının hiçbir hükmü yoktur. Türkiye'nin İncirlik ve Kürecik üslerini kontrolüne almasının kesin bir hükmü vardır. Üsler kapatılmalıdır"
Parti olarak ABD Başkanı Joe Biden´ın açıklamasını tanımadıklarını ifade eden Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü ise hedefin Türkiye´nin bütünlüğü olduğunu belirtti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI
2021-04-27 15:54:40

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