Adana merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 4 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 53 ruhsatsız tabanca ile 1 Kalaşnikof ve 1 Mavzer tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmayla 6 kişinin, il il dolaşarak, silah ve mermi satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 6 ay boyunca şüphelileri takip eden ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla düğmeye bastı. Adana merkezli Hatay, Gaziantep ve Tokat´ta düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 53 ruhsatsız tabanca, 1 Kalaşnikof ve 1 Mavzer marka tüfek ile bin 500´den fazla mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçti.

Adana´da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise Adana´ya getirileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-04-27 17:11:03



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