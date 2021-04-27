Bisikletlinin yola attığı torbadaki köpeği otomobil ezdi



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA´nın Kozan ilçesinde bisikletli bir kişinin torbaya koyup attığı köpek, yoldan geçen otomobil tarafından ezildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Bisikletli bir kişi, beraberinde getirdiği ağzı bağlı torbayı yol kenarına atıp uzaklaştı. Bir süre sonra yoldan geçen otomobil, torbanın üzerinden geçti. Bir canlının üzerinden geçtiğini düşünen sürücü, aracı durdurdu. Torbayı kontrol eden çevredekiler, içinde köpek olduğunu fark etti. Ezilen köpeğin öldüğü belirlendi.

Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-04-27 17:52:27



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